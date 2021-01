Capo d’Orlando – Le scuole restano chiuse lunedì e martedì. Screening il 2 febbraio

Rimarranno chiuse, lunedì 1 e martedì 2 febbraio, le scuole elementari e medie degli Istituti Comprensivi n°1 e n°2 di Capo d’Orlando.

La proroga è stata disposta con ordinanza dal Sindaco Franco Ingrillì, poiché proprio per martedì mattina è stato organizzato con l’Usca scolastica uno screening rivolto ad alunni e insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’area di Bagnoli antistante gli uffici Usca di Capo d’Orlando.

«Lo screening è su base volontaria – ricorda il sindaco Ingrillì -, ma confido in una adesione numerosa per una ripresa dell’attività scolastica in assoluta sicurezza. Al tempo stesso, bisogna aver ben presente il fatto che la riapertura delle scuole o, in generale, la zona arancione non significa “liberi tutti”. L’attenzione e la prudenza devono accompagnare i comportamenti quotidiani di ciascuno di noi».