Messina: Il Sacrario di Cristo Re apre le porte per “Bellezze Storiche Messinesi”

Uno dei monumenti simboli della città di Messina, il Sacrario di Cristo Re, ha ospitato la presentazione di “Bellezze Storiche Messinesi” giunta alla seconda edizione.

Quest’anno, la splendida iniziativa, consentirà ai messinesi e, ai tanti turisti che affolleranno la città, di visitare 18 siti tra i più belli e significativi di Messina. Oltre venti associazioni locali che si sono messi insieme per questo importante appuntamento turistico.

Da sabato 11 a domenica 26 maggio, con un simbolico ticket d’ingresso pari ad euro 3,00, esclusi i bambini fino ai sei anni, potranno ammirare uno spaccato della storia culturale della città di Messina.

Alla presentazione della manifestazione, il Sindaco Federico Basile, l’assessore alla cultura Enzo Caruso, Nino Feminò Presidente dell’Associazione Roccaguelfonia Cristo Re, ma anche esponenti della città metropolitana, della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Il sindaco Federico Basile ha voluto sottolineare il fatto che “queste giornate dedicate alla riscoperta dei tesori messinesi che in molti non hanno mai visitato, rappresenta elemento fondamentale per contribuire a diffondere il Brand Messina anche a livello nazionale”.

L’amministrazione comunale, ha dichiarato l’assessore Caruso, “ha voluto condividere questa iniziativa anche per abbattere certi stereotipi che vedono la città dello Stretto come un crocevia di “Passaggio” e non un luogo dove assaporare e arricchirsi della storia e della cultura di una città centro focale del mediterraneo”.

Queste, le bellezze storiche che potranno essere scoperte e riscoperte da tutti coloro che vorranno fare un tuffo nella cultura: Tempio di Cristo Re e Torre Medievale, Forte Cavalli, Chiesa di Maria SS: Annunziata dei Catalani, Cappella del Buon Pastore (Mostra archeologica storico artistica), Museo di Messina, Chiesa di S. Maria di Mili, Museo della Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di Gesso, Ruderi del Convento di Santa Maria di Gesù Superiore Tomba di Antonello, Museo Etnoantropologico “i Ferri Du Misteri” di Castanea delle Furie, Palacultura Mostra Vara e Giganti, Museo della fauna Università degli Studi di Messina, Museo Zoologico Cambria e Mostra Insecta Junior Dipartimento di Chimica Farmacologica dell’Università di Messina, Fondazione Horcynus Orca-Macho, Museo dei Pupi Rosario Gargano, Palacultura mostra di “Antonello e le sue opere”, Dietro le quinte del presepe di Castanea Villa Arrigo (ex Costarelli), Factory Schipani.

Inoltre, nei giorni 12, 18, 19 e 26 maggio sarà possibile prenotare le iniziative proposte che prevedono, tra l’altro, un pranzo in un noto ristorante dei Colli Sanrizzo.

Considerata la partecipazione record della scorsa edizione, si attende anche quest’anno una presenza molto più numerosa.