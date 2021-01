Coronavirus – S. Fratello, scendono a 15 gli attuali positivi. Il sindaco “Non abbassare la guardia”

Sono ben 32 i soggetti guariti a S. Fratello, dove gli attuali positivi da 47 dall’ultimo aggiornamento scendono a 15.

87 le persone complessivamente guarite per il piccolo comune dei Nebrodi che ha dovuto fare i conti prima con una partita di test molecolari alterati, che aveva ingenerato caos nei numeri e sfiducia dei cittadini nei confronti del sistema sanitario e che con l’istituzione della zona rossa a partire dallo scorso 7 gennaio, invocata dal primo cittadino Salvatore Sidoti Pinto.

“I dati di oggi ovviamente ci riempiono di gioia, riaccendono la speranza e ci fanno vivere questo momento con più serenità.” scrive il sindaco Sidoti Pinto sulla pagina facebook del comune. “È vero che la situazione sta migliorando e che i contagi stanno rientrando, ma non vuol dire che siamo tutti liberi di fare quello che vogliamo.”

avverte poi.

“Non bisogna abbassare la guardia, il rischio è sempre presente e riguarda tutti, se smettiamo di rispettare le regole abbiamo vanificato i sacrifici di quest’ultimo periodo. Il virus cammina con le nostre gambe, ciascuno di noi può essere veicolo di contagio, per questo dobbiamo stare attenti; rispettiamo le norme comportamentali vigenti: limitiamo il più possibile le uscite salvo per motivi di lavoro, necessità e salute; evitiamo gli assembramenti; utilizziamo sempre la mascherina e igenizziamo le mani.” raccomanda il primo cittadino

“Dal rispetto delle regole scaturisce il rispetto per noi stessi, per le nostre famiglie, per il nostro paese e per i nostri compaesani che ancora non sono guariti, ma soprattutto il rispetto per le vittime causate dal virus.”