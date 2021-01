Covid – Festa di compleanno in municipio a Castellammare del Golfo, è bufera

Patatine, salatini, rustici, pasticcini ed anche la torta con il numero 50 su una tavola imbandita. Nulla di strano, se non fosse che la Sicilia è in zona rossa per via dell’emergenza Covid, e che la festa di compleanno si sarebbe svolta ieri mattina nella sala giunta del Comune di Castellammare del Golfo.

E così, mentre bar e ristoranti sono costretti ad abbassare le saracinesche per via delle normative anti-Covid, a palazzo Crociferi del comune del trapanese, i dipendenti hanno festeggiato il cinquantesimo compleanno della collega. A denunciare l’accaduto, con un post su Facebook, corredato da una fotografia, il consigliere comunale Giovanni D’Aguanno.

“Provo infinita indignazione per ciò che è accaduto oggi nel palazzo della nostra città – scrive D’Aguanno -, nel momento storico che stiamo attraversando un tale gesto è inqualificabile. Mi sono vergognato!“

Dal canto suo il sindaco, Nicolò Rizzo, ha annunciato verifiche, anche per capire chi ha partecipato al banchetto e chi ha autorizzato i presenti ad utilizzare il luogo istituzionale per una festa privata in piena pandemia Covid.