Coronavirus – 994 nuovi casi in Sicilia, di cui 157 nel messinese. In calo i ricoveri, 1800 i guariti

Per il quinto giorno di fila la Sicilia registra un numero di contagi a tre cifre, anche se stavolta siamo al limite: sono 994 quelli di oggi, su 10.929 tamponi molecolari processati.

Dati comunque simili a quelli di ieri. L’incidenza rimane al 9,0%. Se si considerano pure i test rapidi, in cui ancora in Sicilia non si è registrato neanche un positivo da quando hanno iniziato a conteggiarli nel bollettino odierno, il dato scende al 4,3%.

Sui circa 12.000 tamponi rapidi processati quest’oggi in Sicilia infatti, ancora nessuno positivo, almeno secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.

37 invece le vittime del Covid nelle ultime 24 ore nell’isola, mentre è boom di guariti in un giorno, sono 1.811 coloro che oggi hanno sconfitto l’infezione, con gli attuali positivi che scendono a quota 46 mila.

In calo di 33 unità anche il numero dei ricoverati in ospedale, 1.620 oggi, di cui 215 in terapia intensiva (ben 17 in meno di ieri, con 7 ingressi del giorno).

Tra le province siciliane, al primo posto per numero di nuovi casi in un giorno c’è Palermo, con ben 290 contagi. Seguono Catania con 211 e Messina con 157. In doppia cifra Trapani con 98, Siracusa con 95, 54 a Caltanissetta e 49 ad Agrigento. Chiudono Enna con 26 e Ragusa con 14.