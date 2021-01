Furnari: il sindaco Maurizio Crimi ha replicato alla nota dell’opposizione

Non si è fatta attendere la replica del sindaco Maurizio Crimi alla nota presentata dal gruppo consiliare “Per Furnari”.

Il primo cittadino ha ribadito che “un’opposizione politica si nutre di propaganda; ma non reggerà alla prova dei fatti concreti che ha realizzato questa amministrazione. Poi chiederemo agli ex cosa hanno realizzato loro per il paese senza comminare danni.”

In avanti ha ribadito come sia “un momento delicato per la politica furnarese estremizzata dagli ex amministratori che, nei loro cinque anni, non hanno lasciato nulla al paese, nonostante le cospicue risorse economiche. Su quest’ultimo aspetto farò il punto della situazione tra prima del mio insediamento e del dopo. Purtroppo, susseguono i tentativi di strumentalizzare i problemi all’interno della maggioranza, cercando di sgambettare questa amministrazione ai danni della cittadinanza. Chiaro che si tratta di un palese tentativo di rimettersi in corsa a cui non si presterà il fianco.”