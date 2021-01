Capo d’Orlando – Trova seimila euro, restituiti al proprietario dalla Polizia. Commerciante esempio di onestà

È una bella storia di onestà e senso civico quella che arriva da Capo d’Orlando.

Sono infatti già stati restituiti al legittimo proprietario, dopo sole 24 ore dal ritrovamento, i circa seimila euro, 3.500 in contanti, più altri titoli, che un commerciante orlandino ieri mattina ha trovato su un marciapiede della via Veneto, nei pressi di un supermercato, e consegnato ai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Capo d’Orlando.

Grazie ad una rapida e proficua attività di ricostruzione degli spostamenti e di riscontri, la Polizia orlandina è riuscita ad individuare il proprietario e a restituire il denaro smarrito.

Per l’esercente orlandino, che ha ritrovato i soldi e non ha esitato a consegnarli alla Polizia, la ricompensa di 350 euro, ossia il 10% della somma contante, che spetta per legge a chi trova e restituisce denaro.