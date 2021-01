Coronavirus – Focolaio in una casa di riposo a Capizzi. In calo i positivi a San Fratello

A Capizzi (Comune Zona Rossa dallo scorso 3 gennaio) gli attuali positivi al tampone molecolare sono in calo, in tutto 49, ma purtroppo si registra un focolaio scoppiato all’interno di una Casa di Riposo.

Nella Casa di Riposo San Giacomo, dichiara il sindaco Leonardo Principato Trosso, sono risultate positive al test rapido 28 persone, tra cui 28 anziani e 7 operatori del centro.

Tutti i soggetti sono stati posti in quarantena presso la stessa struttura in attesa dei risultati molecolari.

“Si raccomanda la massima attenzione – dichiara il sindaco Principato Trosso – in quanto il virus è ancora presente all’interno della comunità e pronto a colpire in ogni istante. Speriamo che il buon Dio continui ad assistere la nostra comunità per intercessione del nostro amato Santo Protettore San Giacomo.”