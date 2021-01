Coronavirus – 1.867 nuovi casi oggi in Sicilia, di cui 222 nel messinese. Incidenza al 17,4%

Lieve calo nel numero di nuovi casi di Covid-19 in un giorno in Sicilia, sono 1.867 quelli riportati dal bollettino di oggi, 14 gennaio, a fronte di 10.737 tamponi processati.

In discesa anche l’incidenza, che dal 18,7% di ieri – quando erano stati 1.969 i nuovi positivi del giorno su 10.542 tamponi – passa al 17,4%.

La Sicilia per il terzo giorno di fila è in testa, tra le regioni italiane, per il tasso di positività, mentre si piazza sull’ultimo gradino del podio per incremento di nuovi casi, dopo la Lombardia (che ne registra 2.587) ed il Veneto (2.076).

Ed i numeri continuano a creare allarme nell’isola, dove oggi si contano altre 36 vittime del Covid ed totale dei deceduti a causa della pandemia sale così a 2.877. I guariti nelle ultime 24 ore, invece, sono stati 1.643.

Dei 44.865 attuali positivi nell’isola (188 in più rispetto a ieri), 1.602 sono ricoverati in ospedale (23 in più rispetto a ieri), di cui 205 in terapia intensiva (3 in meno di ieri, ma con 14 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la suddivisione nelle zone dell’isola, le province con più casi sono ancora Catania e Palermo, rispettivamente con 581 e 479. Segue a ruota la provincia di Messina, in cui si contano 222 nuovi contagiati, ed in tripla cifra ci sono anche Siracusa con 188 e Trapani con 163 nuovi casi. A Caltanissetta si contano 98 nuovi contagiati, 84 ad Agrigento, 27 ad Enna e 25 infine a Ragusa.

IN ITALIA

Nel resto della nazione invece aumentano i contagi del giorno: sono 17.246 (ieri erano 15.774), ma con meno tamponi rispetto al giorno precedente, 160.585 quelli processati nella giornata odierna (contro i 175.429 del 13 gennaio). Numeri che dunque fanno crescere nuovamente il tasso di positività, che ieri sfiorava il 9%, oggi invece risale al 10,7%. 522, infine, le vittime del Covid-19 quest’oggi nella nostra nazione.