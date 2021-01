Villafranca Tirrena – 44 gli attuali positivi nel comune. Uno dei due ricoverati è deceduto al Policlincico

Sono 44 gli attuali positivi nel comune di Villafranca Tirrena, in calo rispetto ai numeri dei giorni precedenti. Purtroppo però, comunica il sindaco Matteo De Marco, ieri uno dei due Cittadini di Villafranca Tirrena positivi al Covid-19 e ricoverati al Policlinico di Messina purtroppo non ce l’ha fatta e nella tarda serata di ieri è venuto a mancare. La vittima si trovava in ospedale dal periodo delle festività natalizie.

“Ci uniamo al dolore dei familiari esprimendo a nome mio, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Comunità profondo cordoglio. Che la terra Gli sia lieve. Colgo l’occasione per esortare tutti ad osservare con scrupolo e coscienza le misure da adottare per contrastare in modo efficace la diffusione del contagio.”