Coronavirus – La Sicilia sfiora il 20% di incidenza. 1.733 nuovi positivi, ma su 8.736 tamponi

Sono ancora troppi i nuovi positivi registrati in un giorno in Sicilia: ben 1.733 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati oggi, 10 gennaio 2021, (circa cento meno di ieri), ma su 8.736 tamponi processati (quasi duemila in meno rispetto a ieri).

I dati di oggi fanno schizzare alle stelle il tasso di positività, ossia la percentuale di nuovi positivi su tamponi processati, che dal 17,6% di ieri, passa al 19,8%.

Numeri che continuano a preoccupare, mentre sono altre 33 le vittime del Covid nella giornata di oggi nell’isola. I guariti invece sono 592.

Gli attuali positivi nell’isola oggi sono 41.506 (1.108 in più rispetto a ieri). 1.473 contagiati sono ricoverati in ospedale (12 in più rispetto a ieri), di cui 208 in terapia intensiva (3 in più di ieri, con 6 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la suddivisione nelle zone dell’isola, a registrare più casi sono ancora le province di Catania e Palermo, rispettivamente con 460 e 449 nuovi contagiati. Poi ben 287 casi in provincia di Messina (con la città peloritana che, ricordiamo, da domani sarà “zona rossa”). In tripla cifra anche Siracusa con 201 nuovi casi, Trapani con 130. Poi 79 nuovi contagiati a Caltanissetta, 64 a Ragusa, 35 ad Agrigento e 28, infine, ad Enna.

IN ITALIA

Anche l’Italia oggi registra un lieve calo nel numero dei nuovi casi: sono 18.627 (ieri erano 19.978), ma con molti meno tamponi rispetto al giorno precedente, 139.758 (contro i 172.119 del 9 gennaio), con il tasso di positività che passa dall’11,6% al 13,3%. In calo il numero dei decessi, 361, oggi, le vittime del Covid-19 nella nostra nazione.