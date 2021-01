Covid-19 – Ieri in Sicilia somministrati 7.743 vaccini. Il totale ora è di 51.558

Sono stati in totale 7.743 i vaccini anticovid somministrati ieri, 8 gennaio, su altrettanti soggetti rientranti nel target previsto dal piano nazionale.

Salgono così a 51.558 le persone che in Sicilia sono state sottoposte a vaccino dall’avvio della campagna vaccinale (dato estratto dalla piattaforma nazionale e in continuo aggiornamento).

Intanto le ultime notizie parlano di una probabile accelerazione per vaccinare docenti e studenti (a partire da quelli delle superiori). La richiesta è avanzata da più parti per riaprire le scuole in sicurezza. Alcune Regioni sollecitano una revisione delle priorità, e nel governo se ne sta parlando.

Erano stati per primi i sindacati della scuola a chiedere, all’unanimità, una “corsia preferenziale” affinché il personale della scuola potesse accedere ai vaccini anti Covid.