Coronavirus – 195 attuali positivi a Milazzo, casi in crescita a Saponara, Spadafora e Torregrotta

Si avvicina pericolosamente a quota 200 contagi la città di Milazzo. Come comunicato dal sindaco Pippo Midili sono infatti 195 gli attuali positivi nel comune. Nella giornata di ieri sono stati 27 i nuovi casi, mentre 8 le guarigioni.

Il primo cittadino annuncia provvedimenti, dato che dopo il periodo natalizio i contagiati sono triplicati nella città del Capo.

A Barcellona Pozzo di Gotto sono 120 gli attuali positivi. All’ultimo aggiornamento sono cinque i nuovi positivi al Coronavirus nella città del Longano. Tre sono le persone guarite. Si registra anche un nuovo ricovero in ospedale, che fa salire il computo totale a 4.

Relativamente alla prima giornata di screening sulla popolazione scolastica, che oggi ha interessato l’Istituto Comprensivo Militi, i 230 tamponi rapidi effettuati hanno dato tutti esito negativo.

A Torregrotta gli attuali positivi sono 40, in aumento di 12 unità. In aumento i casi anche a Saponara, dove arrivano a 47. 27 invece a Spadafora, come comunicato dal sindaco Tania Venuto.