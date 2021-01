Coronavirus – 1692 nuovi casi in Sicilia, tasso di positività al 17,3%. 29 le vittime, 1.350 i guariti

Un bollettino odierno molto preoccupante per la Sicilia. Per il terzo giorno consecutivo il rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati è superiore alla media nazionale. Quest’oggi si assesta al 17,3%, risultando il più alto registrato in Italia. Sono infatti 1.692 i nuovi contagi da Coronavirus (numero più alto da due settimane a questa parte) su 9.767 tamponi processati.

Le vittime sono 29, che fanno salire il totale dall’inizio della pandemia a 2.593. Arrivano però buone notizie dai guariti, che oggi sono 1.350.

Gli attuali positivi nell’isola sono 37.739 (circa 400 in più rispetto a ieri), 36.355 dei quali in isolamento domiciliare. 1.384 gli ospedalizzati (4 in meno rispetto al giorno precedente), di cui 194 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri, con 17 nuovi ingressi).

Per quanto riguarda la situazione nelle province, a registrare più casi sono Palermo e Catania, rispettivamente con 485 e 449 nuovi casi. In tripla cifra anche la provincia di Messina con 207 nuovi casi e quella di Siracusa con 193. 91 a Caltanissetta, 82 a Trapani, 73 ad Agrigento, 61 a Ragusa e 51, infine, ad Enna.

Nel resto d’Italia sono 20.331 i nuovi contagi, su 178.596 tamponi processati. Nuovamente troppo alto il numero dei decessi, 548 in un giorno solo, mentre i guariti sono stati circa 20mila.