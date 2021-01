Naso – Nuovo indirizzo per il “Merendino”, per il 2021/22 nasce il Liceo Musicale

L’ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Messina, ha reso noto il piano dell’offerta formativa nella Regione Siciliana con l’attivazione dei nuovi indirizzi di studio 2021/2022.

All’I.I.S. “Merendino”, presso la sede “F. Portale” di Naso, è stata autorizzata l’istituzione del Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Musicale.

“Un primo importantissimo obiettivo è stato raggiunto – dichiara il sindaco Gaetano Nanì – la nostra città, così come avevamo annunciato, avrà il Liceo Musicale. Questo indirizzo diventerà un punto di partenza per tutti quei giovani che nella zona tirrenico-nebroidea, intendono seguire le proprie aspirazioni nel campo della musica. Un risultato raggiunto anche grazie ad alcuni amici che hanno perorato la causa della città di Naso, ovvero: l’assessore Regionale Roberto Lagalla, l’On. Ella Bucalo, ed il Dirigente del Merendino la Prof.ssa Maria Ricciardello. Invito ora tutti gli interessati – conclude Nanì – a effettuare la preiscrizione on-line sul sito dell’Istituto www.merendino. edu.it, entro il 25 gennaio, in modo da predisporre tutto il necessario, per il prossimo anno scolastico”.

Gli indirizzi d’Istruzione Superiore presenti a Naso diventano adesso due: il Liceo Musicale affianca infatti, l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali già presente nel plesso di Piazza Roma. Nei prossimi giorni inoltre, l’amministrazione comunale, indicherà tutta una serie di servizi che verranno offerti agli studenti ed alle loro famiglie.