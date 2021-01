Coronavirus – 38 nuovi positivi a Milazzo, 11 a Brolo. 3 le vittime ieri in provincia

3 le vittime in provincia di Messina nella giornata di ieri. Si tratta di un 76enne deceduto al Papardo, mentre al Policlinico le vittime sono un 72enne e un 95enne di Messina. Eravamo stati informati anche di un 87enne di Oliveri, anche lei morta per Covid, ma il sindaco Francesco Iarrera ha categoricamente smentito la notizia, in quanto l’Asp nulla ha comunicato in tal senso; poichè all’ufficio anagrafe del comune tirrenico non risulta alcun decesso, se ne può dedurre che a Oliveri non è morto nessuno.

Le vittime da inizio pandemia in provincia di Messina sono adesso 199, di cui 59 durante la prima ondata e 141 durante la seconda. 11 nei primi giorni del 2021.

Numeri davvero alti. Gli attuali ricoverati sono invece 140, di cui 69 al Policlinico (12 in terapia intensiva), 40 al Papardo e 31 al Cutroni-Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto.

Preoccupante impennata di casi Covid a Milazzo. Il risultato dei tamponi eseguiti il giorno di Capodanno è stato sconfortante. Il numero dei positivi è aumentato di ben 38 unità, mentre i guariti sono appena undici. Ciò porta il totale degli attuali positivi a 145 persone, di età compresa tra i 22 ed i 60 anni. E la situazione potrebbe peggiorare quando saranno validati i tamponi effettuati nelle ultime 48 ore.

Cresce ancora la preoccupazione a Capizzi, dove altri 15 soggetti sono risultati positivi al test rapido nel comune in zona rossa.

A Brolo infine nella giornata di ieri sono state dichiarate 11 nuove positività al tampone molecolare, con il conto che sale a 19 attuali positivi. 2 invece i guariti.