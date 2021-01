Coronavirus – In Sicilia 1391 nuovi casi, tasso di positività al 18,3%. 34 i decessi

Numeri in crescita nel bollettino odierno del Ministero della Salute, riguardante i nuovi casi di Covid-19 nell’isola. In Sicilia sono infatti 1.391 i nuovi positivi, su 7.597 tamponi eseguiti. Il tasso di positività passa dal 16.5% di ieri (1.047 casi su 6.319 tamponi processati) al 18,3% di oggi.

Un dato molto alto, se si considera che la Sicilia è la terza regione per nuovi casi quest’oggi, dopo il Veneto (1.682) e il Piemonte (1.600), su 10.800 positivi riscontrati in tutta Italia.

Ancora tante purtroppo le vittime: 34 oggi, con il totale che sale a 2.528 dall’inizio della pandemia.

Gli attuali positivi nell’isola sono 36.578 (987 in più rispetto a ieri), 35.211 dei quali in isolamento domiciliare. In crescita il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale: 1.367 gli ospedalizzati (91 in più rispetto al giorno precedente), di cui 186 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, con 13 nuovi ingressi). 380 invece le persone guarite nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda la situazione nelle province, a registrare più casi sono Catania e Palermo, rispettivamente con 396 e 295 nuovi casi. In tripla cifra anche la provincia di Messina con 210 e Siracusa con 197. Poi 76 a Trapani, 69 a Ragusa, 56 a Caltanissetta, 48 a Enna e 44 ad Agrigento.