Patti: operativo un gruppo che lavora ad un nuovo progetto politico per la città

Creare un gruppo che, al di là delle appartenenze politiche, condivida un percorso per interpretare le esigenze della comunità pattese e presenti alla città un progetto serio e credibile di crescita sociale ed economica. Questo si sono prefissi Gianluca Bonsignore, Pasqualino La Macchia, Gaetano Crisà, Michele Mastronardi, Natalia Cimino, Salvatore Cicero, Federico Impalà e Mariella Gregorio Nardo, che hanno firmato un documento in prospettiva delle prossime elezioni amministrative di Patti.

Hanno deciso di confrontarsi sul presente e sul futuro della città, condividendo una prospettiva di rilancio del territorio, che deve ritornare ad essere riferimento di un vasto comprensorio e dell’intera provincia. Le prossime elezioni amministrative rappresentano un passaggio decisivo, in un momento in cui imperversa la pandemia con le misure di contenimento del Covid, mentre si assiste al crollo delle attività e della domanda, al calo dell’occupazione e del reddito, che incidono pesantemente sulla crescita economica e sociale del paese.

Da qui l’appello a tutte le componenti della società civile di Patti, forze politiche, movimenti, associazioni e a tutti coloro che hanno a cuore il benessere della città. Si sono detti consapevoli del fatto che Patti possieda grandi potenzialità rimaste finora in gran parte inespresse ma che, adeguatamente sfruttate, possano essere trasformate in azioni concrete e positive per l’economia e la crescita. In prospettiva dell’appuntamento elettorale della primavera 2021 hanno deciso di lavorare insieme per fare di Patti una città vivibile e ordinata, moderna, attrattiva e inclusiva; una città che sappia guardare al domani pur rimanendo fermamente ancorata alle proprie radici.