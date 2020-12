Coronavirus – Nuovi casi in calo in Sicilia: sono 337 con 4.000 tamponi. 27 le vittime

Netto calo dei casi di Coronavirus in Sicilia per quanto riguarda le ultime 24 ore.

Sono 337 i nuovi casi, circa la metà rispetto a quelli di ieri. Ad incidere è ovviamente il periodo natalizio, dati i soli 4038 tamponi effettuati (meno della metà della media giornaliera dell’ultimo mese).

Arrivano però buone notizie dal tasso di positività, che scende dall’11,1 di ieri all’8.3% di oggi.

Purtroppo le vittime sono 27 nelle ultime 24 ore, ancora troppe. Gli attuali positivi sono 33.290 (+50).

Crescono anche ricoveri, che sono 1184 in totale (+19). I ricoveri in regime ordinario sono 1014, mente in terapia intensiva sono 170 (-4). I guariti sono invece 252.

La distribuzione nelle province vede Catania in testa con 163, segue Messina con 104, poi Palermo 38, Siracusa 23, Trapani 5, Caltanissetta 4, mentre nessun nuovo caso a Ragusa, Agrigento ed Enna.