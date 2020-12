Gli auguri dell’Orlandina Basket ai propri tifosi. La speranza? Ritrovarsi al PalaFantozzi

Un video di Natale diverso dal solito. Così l’Orlandina Basket vuole dare addio al 2020, inviando gli auguri ai propri tifosi, nella speranza che possano presto tornare al PalaFantozzi.

I ragazzi di coach Marco Sodini, reduci da due vittorie consecutive, non torneranno a casa per festeggiare il Natale con i propri cari, perché domenica 27 dicembre torneranno in campo. L’appuntamento è alle 18.00 sul parquet di Trapani, per l’unico derby Siciliano della Categoria.

I biancoazzurri ce la metteranno tutta per regalare ai tifosi un sorriso, almeno in ambito cestistico. Grazie alla collaborazione con la Pallacanestro Trapani inoltre sarà possibile seguire la gara in diretta tv sulla nostra emittente Antenna del Mediterraneo. Una sinergia tutta siciliana.