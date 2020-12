Barcellona P.G. – Il Club Radio CB festeggia i 25 anni dalla fondazione- VIDEO

Un riconoscimento che giunge al culmine di venticinque anni di impegno, dedizione, passione. Tutto al servizio della collettività. Il Club Radio CB ha festeggiato lo scorso dicembre i venticinque anni della sua fondazione e ieri sera si è visto conferire nel gran pavese dell’aula consiliare la benemerenza civica che iscrive il nome dell’associazione nell’Albo d’onore comunale.

Così il Presidente del Consiglio Comunale, Angelo Paride Pino, alla presenza del sindaco Pinuccio Calabrò, ha consegnato il riconoscimento al Presidente Marco Anastasi che non ha nascosto la sua commozione, ringraziando i rappresentanti dell’Ente per l’onorificenza conferita che rappresenta un premio alla dedizione e alla passione di tutti i volontari che, in questi venticinque lunghi anni, hanno dedicato il loro tempo e le loro energie al Club Radio CB.

Sempre nel rispetto dei ruoli e a fianco delle istituzioni, al servizio della cittadinanza durante le drammatiche alluvioni che hanno sconvolto la città. Una presenza evidente anche durante la pandemia, al servizio della cittadinanza nella raccolta di generi alimentari o attraverso lo sportello sociale. Il Presidente Anastasi ha rivolto un pensiero e un ringraziamento non soltanto ai volontari che coniugano la loro professionalità a uno straordinario spirito solidaristico, ma anche alle loro famiglie, spesso sacrificate. Senza il loro supporto, nulla sarebbe stato possibile.