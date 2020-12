Coronavirus – Barcellona PG, 3 nuovi casi positivi contro 7 guarigioni. A Villafranca Tirrena 21 gli attuali positivi

La stretta del Governo sugli spostamenti a Natale e un occhio ai dati che giornalmente vengono forniti dai sindaci.

Chi continua a sperare è la città di Barcellona Pozzo di Gotto. L’ultimo aggiornamento fornito dall’Usca al sindaco Pinuccio Calabrò e diramato dal primo cittadino racconta di tre nuovi casi di positività al Covid-19, di cui uno già in isolamento domiciliare in quanto contatto stretto di persona già positiva al coronavirus. Di contro ci sono ben sette guarigioni che fanno scendere ancora il dato degli attuali contagiati. Il trend in calo prosegue quindi ancora e in maniera spedita. Dei nuovi positivi, uno si trovava già in isolamento domiciliare in quanto contatto stretto di persona già positiva al Covid-19.

A Spadafora, il sindaco Tania Venuto ha reso noto il caso di positività al Covid-19 di un bambino che frequenta la scuola dell’infanzia. Adesso si trova in isolamento domiciliare insieme alla sua famiglia. Il protocollo sanitario, come ormai è noto, prevede il tracciamento dei contatti diretti. Lunedì e martedì saranno sanificati tutti i locali del plesso scolastico “Aristide Gabelli”.

Casi di positività al coronavirus in aumento a Villafranca Tirrena. Ventuno sono le persone che risultano adesso positive a seguito di sei nuovi casi. Le persone interessate dal contagio si trovano in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. Sono in corso accertamenti sui familiari.