Terme Vigliatore – Il 22 dicembre si discuterà la mozione di sfiducia per il sindaco Domenico Munafò

Il Consiglio Comunale di Terme Vigliatore discuterà il prossimo 22 dicembre in merito alla sfiducia presentata nei confronti del sindaco Domenico Munafò.

E’ stata infatti convocata dalla presidente del Consiglio, Emanuela Ferrara, la seduta che prevede un unico punto all’ordine del giorno, inerente appunto la discussione e la votazione del documento presentato da sette consiglieri comunali e appoggiato dalla stessa presidente. Inizio fissato alle ore 18,30.

Affinché la mozione venga approvata saranno necessari otto voti sui dodici consiglieri che compongono il civico consesso. Le motivazioni che hanno portato alla presentazione del documento saranno discusse durante i lavori in aula consiliare. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto e quindi si procederà alla votazione vera e propria. Qualora la mozione dovesse ricevere appunto il voto favorevole di otto consiglieri, il sindaco e la Giunta decadranno.

Non sarà così invece per il Consiglio che rimarrà in carico aspettando l’attivo di un commissario ad acta che avrà funzione di traghettatore fino alle prime elezioni disponibili. E, subito dopo avere discusso e votato la mozione di sfiducia al sindaco Munafò, il Consiglio Comunale sarà chiamato nuovamente a riunirsi per trattare, in seduta ordinaria, le delibere di approvazione del bilancio e i provvedimenti propedeutici. In caso di mancata trattazione del punto, procederà un commissario.