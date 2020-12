Il Buon Natale degli ospiti della comunità “In Cammino” Onlus – VIDEO

Balli, musiche e momenti di socialità in un video che confeziona gli auguri di Natale rinviando abbracci e festeggiamenti in presenza a momenti migliori.

In tempi di pandemia e distanziamento sociale obbligato, gli ospiti e gli operatori delle comunità gestite dalla Società Cooperativa Sociale Onlus “In Cammino”, non si sono arresi all’idea di non poter dare il loro contributo alla festa più sentita dell’anno e hanno cercato un modo alternativo di poter far arrivare a tutti i loro auguri di Buone Feste.

I disabili psichici e i minori delle Comunità Alloggio “La Petit” di Messina, “La Camelia” e “La Ginestra” di Barcellona Pozzo di Gotto, “Il Girasole” e “Il Tulipano” di Sant’Agata Militello, a causa delle restrizioni anti-covid-19, infatti, hanno dovuto rinunciare ad allestire il tradizionale presepe vivente rappresentato nella villa comunale Umberto I di Patti, che dal 2017 costituisce la sintesi delle attività svolte nei laboratori delle strutture durante l’anno, raccontando i loro percorsi di ri-abilitazione al lavoro e alla socialità.

Il covid-19 non è riuscito a fermare la loro voglia di parlare di un Natale colmo di significato e ottimismo. Insieme agli operatori impegnati nelle comunità sono riusciti a realizzare un filmato, all’interno delle strutture di Barcellona, Messina e Sant’Agata di Militello che è stato pubblicato su youtube, non esitando a mostrare i loro sorrisi più belli per regalare tanto ottimismo, serenità e un pizzico di normalità.