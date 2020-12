Covid-19 – Casi in calo sui Nebrodi, a Sant’Agata M.llo 4 ricoverati, 1 in terapia intensiva

Attuali positivi ancora in calo nella zona dei Nebrodi: rispetto all’ultimo aggiornamento, a Capo d’Orlando si registra un positivo in meno: sono 19 adesso i contagiati dal Covid-19 nel centro tirrenico.

Cresce invece il dato delle persone in quarantena, che attualmente sono 55. Un numero che fa segnare un incremento consistente, dovuto principalmente alle segnalazioni da parte di un positivo, titolare di un’attività pubblica, che ha riferito di avere avuto contatti con circa 35 persone, che sono state poste in isolamento.

“Non crediamo – ha detto il sindaco Ingrillì – che ci siano motivi di preoccupazione perché i contatti sono stati brevi, ma attendiamo l’esito dei test con fiducia”.

A Brolo invece si registrano due nuovi casi di positività, comunicati dal comune. Gli attuali positivi salgono dunque a 3.

Buone notizie anche da Sinagra, dove una nuova guarigione fa scendere ancora il numero dei positivi ad un solo soggetto, mentre ad Acquedolci, dopo 21 giorni di didattica a distanza i ragazzi delle scuole dell’obbligo sono tornati a scuola. Inoltre il sindaco Riolo ha comunicato anche 2 nuove positività al test rapido ed attualmente sono 11 gli attuali contagiati, e 53 il numero totale dei guariti.

Infine a Sant’Agata Militello l’aggiornamento di ieri vede 3 nuovi casi per un totale di 16 casi di positività accertati con tampone molecolare, di cui 4 sono ricoverati ed uno di loro in terapia intensiva, mentre 4 soggetti sono risultati positivi al tampone rapido. Infine ben 20 persone sono guarite negli ultimi 4 giorni e 15 persone sono in isolamento fiduciario.