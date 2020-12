Botta e risposta tra Uil e La Paglia, l’ASP dà mandato di valutare le dichiarazioni di Tripodi

Prosegue il botta e risposta tra il Direttore Generale di Asp Messina, Paolo La Paglia, e Uil Messina (qui la notizia), che ha attaccato duramente il Direttore dell’ASP.

Da parte loro Uil e Uil Fpl chiedono la nomina di un Commissario Straordinario per gestire la pandemia Covid-19 nell’Asp di Messina, scrivendo: “La negativa rilevanza nazionale che sta assumendo la conduzione dell’Asp di Messina da parte del dott. La Paglia impongono un fermo, decisivo e risolutivo intervento da parte dei massimi vertici regionali. Nelle more di ulteriori provvedimenti del governo regionale riteniamo, stante l’inadeguatezza amministrativa del dott. La Paglia, necessaria ed improcrastinabile la nomina di un Commissario Straordinario”.

Oggi pomeriggio invece in una nota il direttore La Paglia fa sapere di aver incaricato “l’Ufficio Legale dell’ASP di Messina di trasmettere all’Autorità Giudiziaria, per le valutazioni di competenza, le dichiarazioni pubbliche rese dal Segretario Generale UIL Messina dott. Ivan Tripodi, nei confronti dello scrivente Direttore Generale pro-tempore pubblicate sul giornale online “M.O.” in data odierna, e le dichiarazioni rese dal dirigente sindacale P.F. della UIL FPL Messina pubblicate domenica 13 dicembre alle ore 14.34 sul sito social personale di P.C.”