La Uil chiede la nomina di un commissario per la gestione Covid a Messina: “E’ il fallimento del DG La Paglia”

Continua la battaglia a distanza tra la Uil Messina e il Direttore Generale dell’ASP di Messina Paolo La Paglia. Questa volta ad attaccare sono i vertici della Uil peloritana, rappresentati da Ivan Tripodi Segretario generale della Uil Messina, Pippo Calapai, Segretario generale Uil Fpl, e Corrado Lamanna, coord.re provinciale Area Medica Uil Fpl.

“Certo che ce ne vuole di faccia tosta! Infatti, il fallimentare direttore generale dell’Asp di Messina dott. Paolo La Paglia per tentare, in maniera alquanto puerile, di rintuzzare le pesantissime accuse, provenienti da più parti in merito al disastroso operato dell’Asp di Messina riguardo la gestione della pandemia Covid 19, non ha fatto altro che riversare sui propri dirigenti le precise ed esclusive responsabilità della sua pessima gestione. Insomma, il modo peggiore per rappresentare un’Azienda sanitaria”. dicono i tre sindacalisti attraverso un comunicato stampa.

“Il dott. La Paglia, nelle sue dichiarazioni pubbliche, ha comunicato che nonostante le accuse ricevute intende rimanere incollato alla poltrona e di non avere alcuna intenzione di dimettersi nonostante i gravissimi fatti emersi durante la pandemia. Ricordiamo che il ruolo di direttore generale, che garantisce un lauto stipendio mensile, dovrebbe evitare di scaricare sugli altri le proprie palesi e macroscopiche responsabilità.

La gestione sanitaria del dott. La Paglia è stata completamente inadeguata poiché si è mostrato assolutamente impreparato ad affrontare l’emergenza epidemiologica con le nefaste conseguenze e i prezzi altissimi pagati dalla collettività e dal mondo sanitario (medici, infermieri, oss). Oggi l’Asp di Messina e quindi la Sicilia, per colpa di La Paglia, sono diventate lo zimbello d’Italia: tutti i media nazionali riportano le “gesta” del manager in questione” hanno proseguito Tripodi, Calapai e Lamanna.

“Pertanto, la Uil e la Uil Fpl sollecitano il Presidente della Regione Sicilia on. Nello Musumeci l’Assessore regionale alla Salute avv. Ruggero Razza ad intervenire e prendere puntuali provvedimenti in riferimento alle vicende che ultimamente hanno chiamato in causa la gestione dell’Asp di Messina. La negativa rilevanza nazionale che sta assumendo la conduzione dell’Asp di Messina da parte del dott.

La Paglia impongono un fermo, decisivo e risolutivo intervento da parte dei massimi vertici regionali. Nelle more di ulteriori provvedimenti del governo regionale riteniamo, stante l’inadeguatezza amministrativa del dott. La Paglia, necessaria ed improcrastinabile la nomina di un Commissario Straordinario per gestire la pandemia Covid 19 nell’Asp di Messina” hanno concluso Tripodi, Calapai e Lamanna.