Coronavirus – S. Agata Militello, si dimezza il numero dei positivi. Il sindaco “Ancora adolescenti a stretto contatto e senza mascherina”

Il bilancio tra nuovi casi positivi (3) e guarigioni (20), fa scendere il numero dei soggetti attualmente positivi al tampone molecolare da 32 a 16 a S. Agata di Militello, mentre 4 sono le persone risultate positive al test rapido.

Scende anche il numero dei ricoverati in ospedale, da 5 a 4, ma resta sempre in terapia intensiva una persona.

15 i soggetti posti in isolamento fiduciario per stretto contatto con positivi o perché provenienti dall’estero.

“I pazienti in isolamento domiciliare stanno bene e senza sintomi di rilievo.” commenta il sindaco Bruno Mancuso nella sua nota di aggiornamento diffusa via social questo pomeriggio. “Continua quindi la decrescita dei contagi che ci conforta e ci predispone ad un atteggiamento fiducioso per il prossimo futuro. Intanto l’attività scolastica in presenza è proseguita regolarmente. Non so fino a che punto l’evidente miglioramento che si registra nel nostro comune sia dovuto ad una generale defervescenza della carica virale o ad una maggiore attenzione della cittadinanza,” continua Mancuso “perché purtroppo ancora oggi ci dispiace vedere gruppi di giovani adolescenti a stretto contatto e senza mascherina.