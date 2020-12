L’On. Bernardette Grasso fuori dalla giunta regionale? 83 sindaci del messinese scrivono a Musumeci

83 sindaci della provincia di Messina scrivono all’onorevole Gianfranco Miccichè, Coordinatore Regionale di Forza Italia e Presidente dell’Assemblea Regione Siciliana ed all’onorevole Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana, per chiedere che non vengano ritirate le deleghe assessoriali all’On. Bernardette Grasso.

La lettera arriva all’indomani della notizia di un paventato rimpasto della giunta regionale – scrivono i sindaci -, che, se venisse confermata l’uscita dell’assessore Grasso, “rappresenterebbe una grave perdita per tutta la Regione Siciliana, considerato che in tutti questi anni la stessa ha fatto un grandissimo lavoro”.

Peraltro l’uscita di Bernardette Grasso (a suo tempo inserita nel listino di Musumeci e nominata subito assessore) priverebbe la giunta dell’unica presenza femminile e, quote rosa a parte, di un’instancabile professionista che conosce bene il suo territorio e ha mostrato esperienza e capacità.

Questo il testo integrale della lettera:

“Esimio onorevole Gianfranco Miccichè, ci rivolgiamo a Lei, nella qualità di coordinatore Regionale del Partito Politico “Forza Italia”, rappresentandoLe che, per tutti noi Sindaci questo paventato rimpasto di Governo Regionale e nello specifico il ritiro delle deleghe assessoriali all’On. Bernardette Grasso, rappresenta una grave perdita per tutta la Regione Siciliana, considerato che in tutti questi anni la stessa ha fatto un grandissimo lavoro, ha portato un cambiamento notevole nella gestione dell’assessorato agli enti locali, non solo in termini finanziari (certezza dei trasferimenti), ma soprattutto nella sua trasparenza e comprensione.

Umanamente, siamo profondamente dispiaciuti che in nome di mal celate dinamiche politiche e logiche di Palazzo, difficili da comprendere da chi, come noi sindaci, che tutti i giorni siamo in trincea per dare risposte alle rispettive comunità, si possa consentire di disperdere un patrimonio fatto da relazioni personali, massima competenza, serietà ed onestà, qualità che sono riconosciute all’Assessore Grasso da ogni amministratore incontrato, a prescindere dal colore politico. Ha dimostrato di essere prima che un assessore, una di Noi nel senso più profondo del termine, è stata in grado di mettere tutti in condizioni di operare per i nostri territori, non facendo mai venire meno la sua vicinanza e, per quanto possibile, risolvendo le tante complesse problematiche che quotidianamente vive un ente locale.

Come sindaci e a nome di tutti i cittadini che rappresentiamo CONFIDIAMO TUTTI in una riconferma dell’onorevole nel Suo Ruolo, al di là delle logiche di partito, perché possa continuare e portare a termine nel corso degli ultimi due anni di questa legislatura, e garantire la necessaria continuità amministrativa, con quell’entusiasmo, serietà e competenza che ha sempre dimostrato, tutti i suoi progetti e gli impegni finalizzati alla crescita e riscatto della nostra terra e dei nostri comuni”.