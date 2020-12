Coronavirus – Brolo, tutti negativi i test rapidi sugli studenti. Solo 2 gli attuali positivi

Sono tutti negativi i tamponi eseguiti durante lo screening effettuato nella giornata odierna ad alunni e docenti delle scuole dell’obbligo di Brolo. La notizia è stata pubblicata sulla pagina Facebook del comune brolese, dove ieri sera il sindaco, Pippo Laccoto, con un video messaggio aveva annunciato anche che gli attuali positivi sono soltanto 2, dopo che si erano registrate 2 guarigioni. Inoltre il sindaco aveva preannunciato che tutti i test rapidi effettuati sulla popolazione scolastica nelle giornate di sabato e domenica scorsi erano risultati negativi.

“Una notizia che rasserena tutti e che ci fa guardare al futuro con rinnovata fiducia – commenta il Sindaco Giuseppe Laccoto. “Grazie all’Usca di Patti per la preziosa attività svolta e grazie alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile e ai Rangers per la sinergia creata che ha consentito lo svolgimento delle operazioni in sicurezza”. Conclude Laccoto