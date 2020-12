San Salvatore di Fitalia – Dal 1 gennaio torna il “Bonus Bebè”

L’Amministrazione di San Salvatore di Fitalia ha reintrodotto, con la delibera di Giunta n. 129 del 02/12/2020, il Bonus Bebè comunale, pari ad un importo di 1000 euro per ogni bambino nato.

L’importo verrà erogato automaticamente e, inoltre, potranno già beneficiarne gli ultimi sei neonati nell’anno corrente.

A tal proposito l’amministrazione, con il sindaco Giuseppe Pizzolante, preme a sottolineare che, nonostante il momento di crisi generale, aggravato dalla pandemia in corso, si è comunque avvertita l’esigenza di dovere promuovere, sostenere e supportare le famiglie, spesso costrette a dovere fronteggiare il sempre più costoso mantenimento dei propri figli.

“Nel nostro piccolo – dichiara il Sindaco Giuseppe Pizzolante – abbiamo fortemente voluto che le famiglie non si sentissero incomprese o abbandonate, ed in questa prospettiva abbiamo inteso appoggiarle ed incoraggiarle, non solo moralmente, ma anche e soprattutto attraverso l’istituzione di fondi supplementari destinati alla cura e alla crescita dei più piccoli.”