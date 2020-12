Capo d’Orlando – Cresce la percentuale della differenziata

Piccola modifica nel calendario della raccolta differenziata porta a porta della prossima settimana. In considerazione della giornata festiva di martedì 8 dicembre, infatti, il passaggio relativo alla raccolta della plastica verrà effettuato mercoledì 9, mentre il conferimento di vetro e lattine viene posticipato a mercoledì 16 dicembre.

Intanto, gli ultimi due mesi hanno fatto registrare una significativa crescita della percentuale della raccolta differenziata: ad ottobre si è attestata al 68% e a novembre al 72%.

“Risultati davvero incoraggianti – commenta soddisfatto l’Assessore Fabio Colombo – per i quali voglio ringraziare l’intera comunità orlandina per l’impegno che dimostra nel differenziare. Dobbiamo continuare su questa strada anche in questo mese di dicembre caratterizzato dalle riaperture di alcune attività. Differenziare di più e meglio è nell’interesse di tutti, per diminuire il conferimento in discarica con ovvi benefici per l’ambiente e per i minori costi da sostenere per il Comune e per i cittadini”