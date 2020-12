Manuela, con la sindrome di Down, affetta dal Covid-19 in ospedale: una storia a lieto fine

Una storia a lieto fine. E’ quella di Manuela, una donna con Sindrome di Down che vive a Roccalumera ed è socia dell’AIPD Milazzo – Messina.

Manuela, nei primi giorni di Novembre, ha iniziato ad accusare dei fastidiosi malesseri e dopo aver effettuato il tampone è risultata positiva al Covid-19. Purtroppo per lei è stato necessario il ricovero al Policlinico di Messina.

Come sappiamo, per questo tipo di ricovero non è previsto nessun accompagnatore o visitatore durante tutto il periodo di degenza. Manuela però aveva bisogno di assistenza e per questo la degenza non sarebbe stata semplice. A questo punto è entra in campo il Sindaco di Santa Teresa Riva, Danilo Lo Giudice, che si è prodigato per risolvere il problema.

Contattando il Policlinico di Messina e spiegando la storia della signora Manuela, il primo cittadino ha trovato subito un riscontro positivo da parte dei medici. Questi ultimi, dopo poco tempo, che hanno permesso che insieme a lei venisse ricoverata anche la sorella, in modo da starle vicino.

La donna è stata ricoverata dal 15 al 23 novembre, avendo al suo fianco la sua tutor. Manuela fortunatamente ha iniziato a star meglio nel giro di pochi giorni, fino alle dimissioni. Dovrà continuare a curarsi a casa, ma certamente tutto è bene quel che finisce bene. Un plauso a tutte le istituzioni coinvolte.

(Servizio Tv di Francesco Anania)