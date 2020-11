Lavori sulla A/20, uscita obbligatoria al casello di Santo Stefano di Camastra e rientro al casello di Tusa

Sarà interdetto al traffico viario un tratto autostradale, con conseguente uscita obbligatoria al casello di Santo Stefano di Camastra e rientro al casello di Tusa.

La modifica alla viabilità durerà da lunedì 30 novembre a sabato 5 dicembre; servirà per realizzare i lavori di messa in sicurezza ed il ripristino delle normali e regolari condizioni di viabilità della tratta autostradale A/20, a seguito delle criticità rilevate sulle due carreggiate al chilometro 135,500 in prossimità della galleria Piana.