Coronavirus – La Sicilia cambia colore, da domenica sarà zona gialla

Area gialla per la Sicilia e la Liguria. Lo prevede la nuova ordinanza, che nelle prossime ore sarà firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e che sarà in vigore da domenica 29 novembre.

Speranza ha anche disposto il passaggio da zona rossa ad arancione per le Calabria, Lombardia e Piemonte.

“Sono ore impegnative: eravamo a consulto con i nostri esperti per valutare la curva epidemiologica e i possibili scenari futuri. Oggi è venerdì e come sapete c’è il monitoraggio settimanale. Nel pomeriggio avremo delle novità”, queste erano state le parole pronunciate in mattinata del premier Giuseppe Conte all’evento “Generazione energia”.

E le novità sono arrivate. Piemonte, Lombardia e Calabria diventano zone arancioni. Sicilia e Liguria gialle.

Il cambiamento prevede l’apertura di bar e ristoranti fino alle 18, anche per la consumazione ai tavoli e non solo per l’asporto e la consegna a domicilio, e nessuna limitazione agli spostamenti fuori dal comune di residenza.