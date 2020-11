Capo d’Orlando, via all’adeguamento sismico della scuola elementare di via Roma

Aggiudicata la gara per l’adeguamento sismico della scuola elementare di Via Roma. I lavori sono stati affidati all’associazione temporanea di imprese costituita da “GF Costruzioni srl” di Santa Venerina e “Caniglia Costruzioni” di Troina che ha presentato un ribasso del 18,5% su un importo a base d’asta di 706mila euro. La gara è stata quindi aggiudicata per un importo di 576mila euro oltre oneri per la sicurezza.

I lavori prevedono l’adeguamento alle normative di sicurezza con interventi sui solai, sulla muratura e il risanamento dei pilastri, oltre all’adeguamento igienico sanitario del plesso e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto, finanziato per il importo complessivo di un milione 054mila euro, è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e rientra nella programmazione in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. Rup è il geometra Alfredo Gugliotta.

“La prossima settimana verrà pubblicata anche la gara per l’adeguamento sismico della scuola media “Mancari” di Via Piave per la quale abbiamo ricevuto un finanziamento di un milione 669 mila euro – ha dichiarato il sindaco Francesco Ingrillì. Continuiamo a rispettare gli impegni presi con l’obiettivo di consegnare alla comunità scolastica e a tutte le famiglie scuole moderne e sicure”.