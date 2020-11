Gioiosa Marea, i funerali del sindaco Ignazio Spanò

Una folla commossa e silenziosa ha partecipato questa mattina ai funerali del sindaco di Gioiosa Marea Ignazio Spanò; si sono svolti nella chiesa del Buon Pastore, dove è stata allestita la camera ardente.

Un silenzio rotto dagli applausi dentro e fuori della chiesa. Numerosi i sindaci e i gonfaloni dei comuni, rappresentanti di istituzioni, in testa i colleghi della giunta e del consiglio comunale. Tanti i messaggi che sono arrivati, da quello del prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi, a quello del presidente della Regione Nello Musumeci a quello del presidente dell’Anci Leoluca Orlando, altri sono stati comunicati in chiesa, come quello del vice sindaco Giovanni Princiotta Cariddi.