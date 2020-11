Coronavirus – Oggi in Sicilia 1.258 casi, ma con soli 6.447 tamponi processati. Incidenza al 19,5%

1.258 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. In netto calo rispetto ai 1.838 casi di ieri, ma con molti meno tamponi eseguiti. 6.447 i test molecolari effettuati oggi, contro i 9.386 di ieri.

Invariata dunque la percentuale di incidenza, che resta identica a ieri, al 19,5%. Per il 22° giorno consecutivo nell’isola si contano più di mille nuovi casi.

Sono 37.162 gli attuali positivi in Sicilia, di cui il 95% è in isolamento domiciliare (35.324). Mentre sono 1.838 (+28 rispetto a ieri), in totale, gli ospedalizzati, di cui 241 in terapia intensiva (uno in meno di ieri). Purtroppo si contano altre 45 vittime, due in più di ieri: in tutto sono 1.186 le persone decedute a causa del Covid-19 in Sicilia.

Oggi sono guarite 292 persone, per un totale di 14.781 dall’inizio dell’epidemia.

Per quanto riguarda le province, ancora in testa Catania con 427 nuovi casi, appena dietro Palermo con 420. Caltanissetta fa registrare 102 nuovi contagiati, Messina scende in doppia cifra, 94 i nuovi casi oggi. Siracusa 83, Ragusa 61, e Agrigento 60. Poi 10 nuovi casi a Trapani e solo 1 ad Enna.

IN ITALIA

In Italia ancora in calo i nuovi casi di Covid-19: oggi sono stati 28.337 (in calo rispetto ai 34.767 di ieri), ma con molti tamponi in meno. Processati 188.747, circa 50mila in meno di ieri. Il tasso sale di poco dunque, dal 14,6% di ieri al 15% di oggi. Tanti anche i guariti, sono 13.574. Ancora brutte notizie dai decessi: sono stati 562 oggi (in calo rispetto ai 692 di ieri).