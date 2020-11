Sale a 40 il numero di persone positive al Covid-19 a Capo d’Orlando. Una crescita lenta, ma costante. 66 invece le persone in isolamento domiciliare.

“L’aumento dei positivi – dice il sindaco Franco Ingrillì – è, per fortuna, lento, in linea con altri centri del nostro territorio.

Rinnoviamo l’invito a prestare la massima attenzione e a tenere comportamenti responsabili per se stessi e per gli altri.”