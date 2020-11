Basket – La Torrenovese non andrà a giocare a Vigevano: il sindaco firma divieto di allontanamento

“A quanto pare, mentre tutto il mondo combatte contro il Covid-19, c’è ancora qualcuno che sconosce l’esistenza del virus. Infatti, i signori della Federazione Italiana Pallacanestro continuano a vessare società e dirigenti ritenendoli immuni dal virus”.

Così il sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci, annuncia di aver firmato un’ordinanza sindacale imponendo ai componenti della squadra di pallacanestro della sua città di non allontanarsi da Torrenova.

“Secondo questi “signori” – scrive il primo cittadino -, sabato la nostra squadra locale dovrebbe andare a giocare in Lombardia (ad oggi non si trovano neanche i voli), in spregio ad ogni forma di precauzione,paragonando i nostri atleti ai professionisti del calcio o di altri sport che hanno la possibilità di eseguire i tamponi ogni ora”.

“Alla luce di quanto sopra – conclude Castrovinci –, oggi ho firmato due provvedimenti:

1) la richiesta di sospensione del campionato di Serie B, ritenendo responsabili i”signori” della FIP di eventuali contagi e spese varie

2) ho firmato ordinanza di divieto allonatamento dalla propria sede societaria, corrente in Torrenova, per tutti i componenti della squadra di pallacanestro denominata Fidelia Torrenova con riferimento alla gara prevista per il prossimo 22.11.2020 in Lombardia.

Non posso permettere che in dei salotti romani i rapprentanti della FIP possano decidere, contro ogni logica sanitaria, un aumento di contagi nel nostro territorio”.