Furnari, effettuati tamponi per studenti, docenti e Ata, tutti negativi

Sono stati effettuati stamattina i primi tamponi sul corpo studentesco, docente e personale Ata a Furnari. Gli esiti sono stati negativi.

E’ stato programmato il secondo ciclo di tamponi per la data del 22 novembre e per tale data è stato fissato il periodo di fine isolamento per tutti i soggetti coinvolti. L’interazione tra gli studenti e loro famiglie in orari extrascolastici, nelle more degli accertamenti sanitari in itinere, genera un evidente rischio di diffusione del contagio che è opportuno evitare nell’interesse di tutta la comunità. Per questo motivo il sindaco Maurizio Crimi ha emesso un’ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici fino al completamento degli accertamenti sanitari attualmente in corso da parte del personale dell’USCA.