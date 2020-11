Nuovo bando per agenzie di viaggio e tour operator

Formare un elenco di agenzie di viaggio e tour operator che potranno offrire pacchetti turistici con voucher regionali gratuiti. E’ l’obiettivo del nuovo avviso lanciato dal Dipartimento Turismo, nell’ambito del progetto See Sicily, per rafforzare il sistema produttivo dell’Isola colpito dall’emergenza da Covid-19.

La procedura per le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici è già stata attivata: le istanze possono essere trasmesse fino al 27 novembre 2020. L’avviso è rivolto alle agenzie di viaggio e ai tour operator interessati a stipulare una convenzione finalizzata alla composizione di “pacchetti turistici” utilizzando voucher messi a disposizione dalla Regione Siciliana. I pacchetti turistici dovranno essere composti combinando “almeno due elementi (trasporto, alloggio, noleggio di veicoli, altri servizi non accessori al trasporto, alloggio e noleggio) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza” (come previsto dalla Direttiva Ue 2302 del 2015) e utilizzando almeno un voucher tra quelli disponibili nella piattaforma informatica. L’agenzia di viaggio o il tour operator preparerà per il turista il miglior pacchetto possibile utilizzando i servizi acquistati dalla Regione.

In particolare, per poter usufruire di una notte gratuita, attraverso l’utilizzo del relativo voucher, il turista dovrà acquistare almeno altre due notti in strutture ricettive del territorio siciliano. A ogni turista potranno essere consegnati al massimo due voucher di pernottamento e uno di servizi. Ogni voucher darà, inoltre, diritto ad accedere a uno dei luoghi della cultura indicati nel sito. Il progetto See Sicily consiste nell’acquisto anticipato di servizi turistici, compresi i ticket di ingresso a poli museali e monumentali, da operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator, compagnie aeree, da veicolare a fini promozionali tramite voucher regionali. L’intervento di promozione turistica ha previsto misure per oltre 270 milioni di euro e See Sicily viene finanziato con 75 milioni di euro.