Coronavirus – 1.729 nuovi casi in Sicilia, 303 a Messina. 23 le vittime, crescono i ricoveri

La Sicilia stabilisce l’ennesimo record di casi in un giorno: 1.729 i contagi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1.707). Per il 14° giorno consecutivo nell’isola si contano più di mille nuovi casi.

9.274 i tamponi processati oggi (ieri ne erano stati effettuati 10.217). Dato che fa crescere l’incidenza, ossia il tasso di positività, dal 16,7% di ieri al 18,6% di oggi.

Sono 27.806 gli attuali positivi in Sicilia, di cui il 93,9% è in isolamento domiciliare (26.129), mentre sono 1.677, in totale, gli ospedalizzati, di cui 215 in terapia intensiva (5 in più di ieri). Purtroppo si contano altre 23 vittime (numero in calo rispetto ai 35 morti di ieri). Dall’inizio della pandemia sono 860 i deceduti in Sicilia.

Diminuiscono però i guariti, sono 186, rispetto ai 300 di ieri. Il totale delle persone che hanno sconfitto il virus nell’isola sale a 11.444.

La provincia siciliana più colpita è stata quella di Palermo, con 527 nuovi casi. Segue a ruota Catania con 359 contagiati. Poi, per la prima volta a queste cifre, 303 nuovi casi a Messina. In tripla cifra anche Ragusa (152) e Trapani (131). Poi 92 casi a Caltanissetta, 72 a Siracusa, 60 ad Agrigento e 33 ad Enna.

Italia

Sono stati 37.255 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell’intera penisola (contro gli oltre 40.000 di ieri), ma con un cospicuo decremento di tamponi effettuati: 227.695 oggi contro i 254.908 di ieri. Tasso di positività al 16,36%.

544 le vittime oggi, numero in calo rispetto ai 550 morti di ieri (e i 636 di giovedì, numero record della seconda ondata).