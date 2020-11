Coronavirus – Ancora record in Sicilia, 1.707 casi oggi su 10.217 tamponi processati

La Sicilia stabilisce l’ennesimo record di casi in un giorno: 1.707 i contagi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1.692). Per il 13° giorno consecutivo nell’isola si contano più di mille nuovi casi.

10.217 i tamponi processati oggi (ieri ne erano stati effettuati 9.455). Dato che fa scendere l’incidenza, ossia il tasso di positività, dal 17,9% di ieri al 16,7% di oggi.

Sono 26.286 gli attuali positivi in Sicilia, di cui il 93,68% è in isolamento domiciliare (24.626), mentre sono 1.660, in totale, gli ospedalizzati, di cui 210 in terapia intensiva (5 in più di ieri). Purtroppo si contano altre 35 vittime (numero in calo rispetto ai 40 morti di ieri, il massimo di sempre nell’isola). Dall’inizio della pandemia sono 837 i deceduti in Sicilia.

300 i guariti, che fanno salire il totale delle persone che hanno sconfitto il virus nell’isola a 11.258.

La provincia siciliana più colpita è stata quella di Catania, con 589 nuovi casi. Segue a ruota Palermo, con 444 contagiati. In tripla cifra anche Ragusa (176) e Messina (116). Poi 95 casi ad Agrigento, 89 a Siracusa, 87 a Caltanissetta, 77 a Trapani e 34 ad Enna.

Ancora record di contagi oggi in Italia

Sono stati 40.902 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell’intera penisola (contro i 37.978 di ieri), ma con un cospicuo incremento di tamponi effettuati (254.908 oggi), che tengono il tasso di positività pressoché invariato, al 16,04%.

550 le vittime oggi, numero in calo rispetto ai 636 morti di ieri (numero record della seconda ondata).