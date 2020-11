Coronavirus – Torrenova, salgono ad 11 i positivi accertati. 9 i casi sospetti

Sono 11 i soggetti positivi al covid-19 accertato attraverso i test molecolari. Lo dice il sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci. i

Nella piccola cittadina ci sono, inoltre, 24 persone in isolamento fiduciario, 9 delle quali sono risultate positive al test rapido e sono, ora, in attesa di eseguire il tampone molecolare.

“Purtroppo, come si apprende dagli organi di stampa, la situazione nel nostro territorio non è buona e si assiste ad un incremento giornaliero dei soggetti positivi” commenta il primo cittadino, che durante il lockdown della scorsa primavera aveva adottato ogni possibile misura, anche severa, per contenere il contagio sul territorio torrenovese “Il rispetto delle regole diventa fondamentale affinché la situazione possa essere ancora gestibile.” conclude.