Covid-19 – 1.201 nuovi casi in Sicilia, 102 nel messinese. 32 decessi, crescono i ricoveri

Ancora oltre mille casi in un giorno, per il decimo giorno consecutivo: sono stati 1.201 i nuovi positivi oggi nell’isola (ieri erano stati 1.023). 8.857 i tamponi effettuati oggi, circa 400 in più rispetto a ieri, dato che fa crescere il tasso di positività, che passa dal 12,1% di ieri al 13,5% di oggi.

Sono 22.832 gli attuali positivi in Sicilia e 8 in più di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva: 195 adesso, che sommate ai 1.348 pazienti in ricovero ordinario, fanno un totale di 1.543 posti letto occupati da pazienti Covid nell’isola (contro i 1.490 di ieri, 53 in più).

21.289 persone risultate positive nell’isola sono invece in isolamento domiciliare (il 93,2% del totale). Si sono registrati purtroppo ben 32 decessi, in incremento rispetto a ieri (erano stati 27). Dall’inizio della pandemia sono 735 i deceduti causa Covid.

I guariti sono stati 276 (ieri erano 524), per un totale di persone che hanno sconfitto il virus nell’isola di 9.928.

Per quanto riguarda la suddivisione dei casi nelle province siciliane, la più colpita è stata ancora Catania con 308. Segue la provincia di Agrigento con 260 casi, poi quella di Palermo con 197. In tripla cifra anche le province di Messina e Caltanissetta, entrambe con 102 nuovi casi. 85 nuovi contagiati nel trapanese, 68 a Siracusa, 58 ad Enna ed infine 22 a Ragusa.

In Italia

Sono 35.098 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 25.271 di ieri (risultato dei tamponi della domenica, statisticamente sempre di meno) per un totale di 995.463 contagi dall’inizio della pandemia. Sono 580 le nuove vittime, numero record nella seconda ondata, con il totale che arriva quindi a 42.330.

Registrati 217.758 tamponi. Il tasso di positività nella penisola passa dal 17%. al 16,1%