Coronavirus – Il vaccino Pfizer&Biontech “efficace al 90%”. Speranza: “Notizie incoraggianti”

Un vaccino contro il Covid-19, sperimentato dalla casa farmaceutica Usa Pfizer e della società tedesca di biotecnologie Biontech è “efficace al 90%” secondo i primi risultati della fase 3 della sperimentazione. Nasce dunque una speranza di fermare questa pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo intero in questo 2020.

Se l’efficacia fosse confermata, entro la fine dell’anno potrebbero essere disponibili circa 50 milioni di dosi e basterebbero per 25 milioni di persone: la dose infatti è di due iniezioni, da iniettare a distanza di alcune settimane l’una dall’altra. Oltre un miliardo invece è previsto entro il 2021.

Il vaccino nella cosiddetta Fase 3 si è rivelato efficace su 94 volontari 28 giorni dopo la prima somministrazione.

Spieghiamo meglio cosa è successo. “La Pfizer, – scrive Roberto Burioni su Medicalfacts.it – dopo avere dimostrato in studi di fase 1 e 2 che il vaccino è ragionevolmente sicuro che suscita una risposta immunitaria potenzialmente protettiva, è passata alla fase 3. Ha preso 44.000 persone, le ha divise in due gruppi di 21.000 e metà li ha vaccinati con il vaccino anti-COVID, metà no. Ovviamente i partecipanti allo studio non sanno a quale gruppo appartengono.

Fatto questo, una settimana dopo la seconda (e ultima) dose di vaccino i ricercatori hanno cominciato a contare i casi di COVID-19 che si sono verificati nei due gruppi. A oggi se ne sono verificati 94, e pare che siano quasi tutti tra i non vaccinati.

Per terminare lo studio bisogna arrivare a 156 infettati, e le cose potrebbero anche cambiare. Ma – per fare un paragone calcistico – siamo al decimo del secondo tempo e stiamo vincendo 3 a zero. Teniamo duro, perché tra poco potrebbe arrivare la conferma definitiva dell’efficacia e a breve la fine di questo incubo che stiamo vivendo da molti mesi.” Conclude Burioni.

“Le notizie di oggi sul vaccino anticovid sono incoraggianti. Ma serve ancora tanta prudenza. La ricerca scientifica è la vera chiave per superare l’emergenza. Nel frattempo non dobbiamo dimenticare che i comportamenti di ciascuno di noi sono indispensabili per piegare la curva.” dice il ministro italiano Speranza.

L’efficacia del vaccino Pfizer è giudicata “straordinaria” anche dal virologo americano Anthony Fauci. “Avrà un importante impatto sulla risposta al Covid-19″, spiega alle testate giornalistiche americane.