Barcellona. Antonella Lepro (#Noicisiamo) chiede il wi-fi su tutto il territorio cittadino

Ripristinare ed estendere la connessione wi-fi gratuita su tutto il territorio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a partire dai quartieri. La proposta al sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale è della Consigliera Antonella Lepro del gruppo #Noicisiamo. “Un servizio di cui i comuni potrebbero usufruire a costo zero aderendo al progetto nazionale “Piazza Wifi Italia” a cura del Ministero per lo Sviluppo Economico e gestito da Infratel Italia.” Servizio che peraltro potrebbe rivelarsi utilissimo alla luce del delicato momento storico che sta vivendo l’intera nazione a causa dell’emergenza Covid-19 che ha generato la cosiddetta era della Didattica a distanza. “Penso a quelle famiglie – ha affermato a tal proposito, in conclusione, Antonella Lepro – economicamente disagiate con figli in età scolare.”