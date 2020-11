Coronavirus – 98 gli attuali positivi a Barcellona Pozzo di Gotto, 64 a Milazzo

Continuano a crescere i casi di positività al Covid-19 a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.

Nella città del Longano, ieri sera sono stati comunicati nove nuovi positivi, di cui due si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di persone già contagiate. E adesso il numero totale degli attuali positivi sale a 98.

A Milazzo, i casi sono cresciuti del 10% rispetto a ieri e oggi sono 66 gli attuali contagiati secondo il report che l’Asp ha inviato al Comune di Milazzo. Situazione critica in attesa dell’applicazione delle misure che il governo nazionale ha previsto a partire da venerdì.

“Purtroppo la fase è assai delicata – ha detto il sindaco Midili – e dobbiamo cercare di limitare gli spostamenti se non necessari e rispettare tutte le disposizioni anti-covid. Il virus circola in maniera intensa e veloce e quindi l’unica difesa è quella di evitare i contatti, indossare costantemente la mascherina, rispettare il distanziamento sociale ed evitare – mi riferisco soprattutto ai giovani – gli assembramenti”.

Il sindaco ha confermato che, nella giornata di domani, sarà allestito un altro drive in a Milazzo nell’area della piscina comunale. Da ultimo ha chiesto all’Asp di assicurare la necessaria assistenza a coloro che si trovano in quarantena per quel che concerne il servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle loro abitazioni. Due positivi anche a Merì. Sono i primi due casi in paese. I due contagiati si trovano già in isolamento domiciliare. Il sindaco Bonansinga ha annunciato che la situazione è sotto controllo.