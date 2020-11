Patti: altri 11 positivi, il totale sale a 43

Ci sono altri 11 nuovi casi di positività al Covid 19 a Patti ed il numero totale sale a 43; i contagiati si trovavano già in isolamento domiciliare, perché positivi al test rapido e la positività ora è stata confermata dal test molecolare.

Si tratta di persone che all’interno del nucleo familiare presentavano già soggetti positivi. “I numeri sono importanti, ma non bisogna allarmarsi”, ha dichiarato il sindaco Mauro Aquino. I soggetti sono asintomatici, anche i nuovi positivi, tutti in discrete condizioni di salute, compreso l’unico ricoverato al “Covid Hospital” di Barcellona, dov’è in osservazione con un leggero stato febbrile. Per molti di loro si avvicina anche il termine dell’isolamento, scaduto il quale saranno effettuati i nuovi tamponi e anche quelli di ulteriore riscontro a distanza di 48 ore, con l’auspicio che saranno negativi.

Oggi pomeriggio, a titolo precauzionale, verranno effettuati i tamponi ad alcuni bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e primaria di primo grado, che hanno avuto contatti direttamente o indirettamente con compagni di classe risultati positivi o con bambini parenti di soggetti risultati positivi. Il sindaco, anche in questo caso, ha auspicato che tutti i tamponi siano negativi, in modo da poter avviare le lezioni in presenza e di poter riaprire le scuole. Il virus continua a circolare e si resta in attesa di altri tamponi, per cui il numero delle persone positive potrebbe aumentare; cresce la pressione anche sui laboratori di analisi che devono processare i tamponi.

Il sindaco ha evidenziato inoltre come siano stati intensificati i controlli delle forze di polizia e ha ricordato ancora una volta l’importanza dell’uso della mascherina, dell’igienizzare le mani e di seguire comportamenti corretti, tali da evitare assembramenti.